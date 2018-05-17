Сборная Сенегала назвала предварительный состав на ЧМ-2018

Перед мундиалем команда сыграет с Люксембургом и Хорватией

Защитник итальянского "Наполи" Калиду Кулибали, нападающий английского "Ливерпуля" Садьо Мане и форвард "Монако" Бальде Кейта вошли в предварительный состав сборной Сенегала на чемпионат мира по футболу.

Перед чемпионатом мира, который станет для сенегальцев первым с 2002 года, команда Алью Сиссе проведет товарищеские матчи со сборными Люксембурга (31 мая) и Хорватии (8 июня). На групповом этапе турнира команда Сенегала сыграет с командами Польши, Колумбии и Японии.

Полностью расширенный состав сборной Сенегала выглядит следующим образом

вратари – Абдулайе Диалло ("Ренн", Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Италия), Хадим Н'Диайе ("Хоройя", Гвинея);

защитники – Калиду Кулибали ("Наполи", Италия), Кара Мбодж ("Андерлехт", Бельгия), Ламин Гассама ("Аланьяспор", Турция), Мусса Ваге ("Эйпен", Бельгия), Юссуф Сабали ("Бордо", Франция), Салиу Сисс ("Анже", Франция), Салиф Сане ("Ганновер", Германия);

полузащитники – Папа Алиун Ндиайе ("Сток Сити", Англия), Шейк Ндойе ("Бирмингем Сити", Англия). Шейху Куяте ("Вест Хэм", Англия), Альфред Н'Диай ("Вулверхэмптон", Англия), Идрисса Гуйе ("Эвертон", Англия), Исмаила Сарр ("Ренн", Франция);

нападающие – Мам Диуф ("Сток Сити", Англия), Диафра Сако ("Ренн", Франция), Мусса Конате ("Амьен", Франция), Бальде Кейта ("Монако"), Мусса Соу ("Бурсаспор", Турция), Садьо Мане ("Ливерпуль", Англия), Мбай Ньянг ("Торино", Италия).

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