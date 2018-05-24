Сборная Сербии назвала расширенный состав на ЧМ-2018

На групповом этапе сербы сыграют с Бразилией, Коста-Рикой и Швейцарией

Тренерский штаб сборной Сербии назвал расширенный состав, который будет готовиться к чемпионату мира по футболу.

Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Марко Дмитрович ("Эйбар"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Александар Йованович ("Орхус").

Защитники: Александар Коларов ("Рома"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Душко Тошич ("Гуанчжоу Фули"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Матия Настасич ("Шальке"), Милош Велькович ("Вердер"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Урош Спаич ("Краснодар"), Никола Миленкович ("Фиорентина").

Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас"), Адем Ляич ("Торино"), Мият Гачинович ("Айнтрахт"), Марко Груйич ("Ливерпуль"), Неманья Максимович ("Валенсия"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Филип Костич ("Гамбург"), Андрия Живкович ("Бенфика").

Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович ("Айнтрахт").

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Сербии сыграет с Бразилией, Коста-Рикой и Швейцарией.

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