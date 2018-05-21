Стало известно, с кем Месси поедет на чемпионат мира в Россию

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Окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Фото AFP
Тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Фото AFP

Сборная Аргентины огласила окончательный состав футболистов на чемпионат мира по 2018 года, который пройдет в России. В список попал пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и еще 22 футболиста. Ранее тренерский штаб сборной Аргентины называл предварительный состав из 35 игроков.

В окончательный состав сборной Аргентины из расширенного списка не попали 12 игроков: голкипер – Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), защитники – Херман Пеццелья ("Фиорентина", Италия), Рамиро Фунес Мори ("Эвертон", Англия), полузащитники – Адриан Сентурион ("Расинг"), Гидо Писарро ("Севилья", Испания), Энцо Перес ("Ривер Плейт"), Родриго Батталья ("Спортинг", Португалия), Пабло Перес ("Бока Хуниорс"), Леандро Паредес ("Зенит", Россия), нападающие – Диего Перотти ("Рома", Италия), Лаутаро Мартинес ("Расинг"), Мауро Икарди ("Интер", Италия).

Окончательный состав сборной Аргентины:

голкиперы: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт");

защитники: Габриэль Меркадо ("Севилья"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Федерико Фасио ("Рома"), Николас Тальяфико ("Аякс", Нидерланды), Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Акунья ("Спортинг");

полузащитники: Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эвер Банега ("Севилья"), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба — "Пари Сен-Жермен", Франция), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс");

нападающие: Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба — "Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Месси.

Сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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ЧМ-2018, Лионель Месси, сборная Аргентины

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РСпорт

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