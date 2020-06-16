"Алмаз в пустыне": в Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022, но этого никто не увидел

В Дохе прошло официальное открытие третьего по счету стадиона к чемпионату мира по футболу в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Как сообщает источник со ссылкой на Высший комитет по проектам и наследию, ответственный за подготовку к чемпионату, открытие состоялось в понедельник без зрителей из-за пандемии коронавируса. Напомним, Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за скандала со взятками. Главным претендентом на то, что забрать у шейхов следующий мундиаль, являются США.

Стадион, прозванный "Алмаз в пустыне", имеет форму ограненного алмаза и рассчитан на 40 тысяч зрителей. Он построен на территории Образовательного городка в Дохе, где расположены многие высшие учебные заведения страны. На этой арене пройдут матчи четвертьфинала ЧМ.

В Катаре открыли стадион ЧМ-2022 под названием "Алмаз в пустыне" Видео: Reuters

Глава оргкомитета ЧМ Хассан ат-Тавади во время виртуальной церемонии открытия отметил, что "запуск нового стадиона сейчас, когда мир преодолевает пандемию коронавируса, показывает всем, что в конце туннеля есть свет и еще более яркие дни впереди".

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Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что открытие нового стадиона для ЧМ – это "особая дань уважения тем, кто пострадал, сражался и все еще борется с пандемией COVID-19", что дает отличный пример стойкости в столь непростой момент.

Новый стадион стал третьим по счету, который открылся к чемпионату 2022 года, и вторым специально построенным к турниру – арена "Аль-Халифа" в центре Дохи была открыта после реновации в 2017 году.

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