Шесть миллионов взятки от России за ЧМ-2018: на обвинение США ответил человек Путина

Также в суд подали из-за подкупа катарцев и других случаев коррупции

В Окружной суд Соединенных Штатов по восточному округу Нью-Йорка подан обширный обвинительный акт, в котором говорится о многочисленных случаях коррупции в ФИФА. Об этом сообщает на своем официальном сайте Министерство юстиции США. В частности, речь идет о массовых взятках при выборе хозяев крупных футбольных турниров.

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Сообщается, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников ФИФА. В обвинении говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил взятку от России в размере 5 миллионов долларов. Рафаэлю Сальгеро, который также был в исполнительном комитете ФИФА, обещали один миллион в обмен на голосование за Россию.

Штаб-квартира ЧМ-2022 в Дохе / Фото: Getty Images

"Мы читали в СМИ и не понимаем, о чем может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории", – отреагировал на заявление Министерства юстиции США Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Взятки при голосовании за Катар получили бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и бывший вице-президент ФИФА и президент Южноамериканской футбольной конфедерации Николас Леоз. Ранее мы сообщали, как Россия покупала чемпионат мира: обнародованы шокирующие подробности.

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