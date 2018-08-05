A
B
C
D
E
F
G
H

Еще один участник провального ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной Германии

Сегодня, 17:45
Гомес не участвовал в триумфальном для Германии ЧМ-2014
Марио Гомес. Фото AFP
Марио Гомес. Фото AFP

Нападающий "Штутгарта" и сборной Германии Марио Гомес объявил о завершении международной карьеры. Последним выступлением Гомеса в футболке национальной команды стали матчи на провальном для немцев чемпионате мира 2018, на котором действующие на тот момент чемпионы мира н смогли даже выйти из группы.

Он дебютировал в немецкой сборной 7 февраля 2007 года в игре против сборной Швейцарии (3:1). В этой встрече Гомес забил один из мячей. Всего на его счету 31 мяч в 78 встречах в составе бундестим.

В составе национальной команды он стал вице-чемпионом Европы (2008), а также занял третье место на чемпионате мира (2010) и первенствах Европы (2012 и 2016). На победном для команды Йоахима Лева чемпионате мира-2014 Гомес не участвовал.

Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил, попавший под мощную волну критики из-за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Также мы писали, что Карьеру в сборной Польши завершил Лукаш Пищек. Он сыграл в национальной команде более 60 матчей и даже носил капитанскую повязку.

футбол, сборная Германии, Марио Гомес
Источник: Sportbox
Реклама
Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
Вся статистика
Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
Хорватия
Полный календарь
Реклама
Лидер сборной Германии завершил международную карьеру в 29 лет

Лидер сборной Германии завершил международную карьеру в 29 лет

У немецкого футболиста случился конфликт с фанатами и СМИ из-за фото с Эрдоганом

22 Июля, 21:49
Тренер сборной Германии после провала на ЧМ-2018 пять дней думал о своем будущем

Тренер сборной Германии после провала на ЧМ-2018 пять дней думал о своем будущем

Йоахим Лёв останется тренером сборной Германии, несмотря на последнее место в группе на мундиале-2018

3 Июля, 14:41
В Германии затравили первую женщину-комментатора

В Германии затравили первую женщину-комментатора

Клаудия Нойманн перепутала игроков сборной Японии

30 Июня, 12:29