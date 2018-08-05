Еще один участник провального ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной Германии

Гомес не участвовал в триумфальном для Германии ЧМ-2014

Марио Гомес. Фото AFP

Нападающий "Штутгарта" и сборной Германии Марио Гомес объявил о завершении международной карьеры. Последним выступлением Гомеса в футболке национальной команды стали матчи на провальном для немцев чемпионате мира 2018, на котором действующие на тот момент чемпионы мира н смогли даже выйти из группы.

Он дебютировал в немецкой сборной 7 февраля 2007 года в игре против сборной Швейцарии (3:1). В этой встрече Гомес забил один из мячей. Всего на его счету 31 мяч в 78 встречах в составе бундестим.

В составе национальной команды он стал вице-чемпионом Европы (2008), а также занял третье место на чемпионате мира (2010) и первенствах Европы (2012 и 2016). На победном для команды Йоахима Лева чемпионате мира-2014 Гомес не участвовал.

Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил, попавший под мощную волну критики из-за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Также мы писали, что Карьеру в сборной Польши завершил Лукаш Пищек. Он сыграл в национальной команде более 60 матчей и даже носил капитанскую повязку.