Форвард сборной Франции выполнил обещание, данное перед стартом ЧМ-2018

Оливье Жиру изменил свою внешность в честь победы на чемипонате мира в России

Оливье Жиру. Фото AFP

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выполнил свое обещание, которое он дал перед начало чемпионата мира 2018 года. Француз утверждал, что побреется наголо, если его команда завоюет золотые медали. В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Спустя неделю после финала Жиру появился на публике с новым имиджем. Фото футболист разместил на своей странице в Twitter.

Кстати, Жиру за весь ЧМ-2018 не нанес ни одного удара по воротам соперников. Хотя отыграл более 500 минут.

Ранее мы писали, что лучший молодой футболист ЧМ-2018 травмировался по дороге в душ. Килиан Мбаппе играл решающие матчи с травмой позвоночника – полуфинал с Бельгией и финал с Хорватией.

Ранее Пеле заявил, что готов вернуться, если Мбаппе продолжит повторять его рекорды. Легендарный бразильский футболист пошутил, что ему скоро придется "смахнуть пыль с бутс".

Также ФИФА назвала символическую сборную чемпионата мира. До 2010 года ФИФА самостоятельно определяла символическую сборную турнира, однако начиная с турнира в ЮАР лучших игроков чемпионата выбирают болельщики. Больше всех голосов получил капитан сборной Хорватии Лука Модрич.