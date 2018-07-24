Форвард сборной Франции выполнил обещание, данное перед стартом ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выполнил свое обещание, которое он дал перед начало чемпионата мира 2018 года. Француз утверждал, что побреется наголо, если его команда завоюет золотые медали. В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.
Спустя неделю после финала Жиру появился на публике с новым имиджем. Фото футболист разместил на своей странице в Twitter.
Chose promise chose due! #MerciThomas #Paritenu # #FierdetreBleus # pic.twitter.com/V8c9YpXD3J— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) 22 июля 2018 г.
Кстати, Жиру за весь ЧМ-2018 не нанес ни одного удара по воротам соперников. Хотя отыграл более 500 минут.
Ранее мы писали, что лучший молодой футболист ЧМ-2018 травмировался по дороге в душ. Килиан Мбаппе играл решающие матчи с травмой позвоночника – полуфинал с Бельгией и финал с Хорватией.
Ранее Пеле заявил, что готов вернуться, если Мбаппе продолжит повторять его рекорды. Легендарный бразильский футболист пошутил, что ему скоро придется "смахнуть пыль с бутс".
Также ФИФА назвала символическую сборную чемпионата мира. До 2010 года ФИФА самостоятельно определяла символическую сборную турнира, однако начиная с турнира в ЮАР лучших игроков чемпионата выбирают болельщики. Больше всех голосов получил капитан сборной Хорватии Лука Модрич.
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