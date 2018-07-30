Профсоюз футболистов жалуется в ФИФА из-за недостаточного отдыха участников ЧМ-2018

Некоторые игроки вынуждены были выйти из отпуска уже через две недели

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением по ситуации с отпусками некоторых игроков, которые после чемпионата мира 2018 года не получили достаточного времени на отдых. Организация призывает ФИФА заняться этим вопросом.

"FIFPro знает как минимум 15 футболистов, которые играли в матчах турниров УЕФА через 2-4 недели после участия в ЧМ-2018, оставаясь без достаточного перерыва. Здоровье игроков находится под угрозой из-за такого наполненного графика. Футболисты находятся под слишком сильным давлением, находясь между потребностями клуба и своими собственными интересами. FIFPro призывает к неотложной реализации проекта обязательного отпуска для игроков, который бы составлял не менее 4 недель между окончанием одного сезона и началом подготовки к новому", – говорится в тексте.

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.

ЧМ-2018 завершился 15 июля. Финалист турнира динамовец Йосип Пиварич должен вернуться в расположение клуба 2 августа. Правда, игрок сборной Хорватии может продолжит карьеру в Испании.