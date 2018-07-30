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Профсоюз футболистов жалуется в ФИФА из-за недостаточного отдыха участников ЧМ-2018

Сегодня, 20:23
Некоторые игроки вынуждены были выйти из отпуска уже через две недели
Фото AFP
Фото AFP

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением по ситуации с отпусками некоторых игроков, которые после чемпионата мира 2018 года не получили достаточного времени на отдых. Организация призывает ФИФА заняться этим вопросом.

"FIFPro знает как минимум 15 футболистов, которые играли в матчах турниров УЕФА через 2-4 недели после участия в ЧМ-2018, оставаясь без достаточного перерыва. Здоровье игроков находится под угрозой из-за такого наполненного графика. Футболисты находятся под слишком сильным давлением, находясь между потребностями клуба и своими собственными интересами. FIFPro призывает к неотложной реализации проекта обязательного отпуска для игроков, который бы составлял не менее 4 недель между окончанием одного сезона и началом подготовки к новому", – говорится в тексте.

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.

ЧМ-2018 завершился 15 июля. Финалист турнира динамовец Йосип Пиварич должен вернуться в расположение клуба 2 августа. Правда, игрок сборной Хорватии может продолжит карьеру в Испании.

футбол, ФИФА, ЧМ-2018
Источник: Sportbox
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Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
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Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
Хорватия
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