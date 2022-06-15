Арестович обозначил ответственность Шольца за гибель украинцев

Арестович раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за затягивания поставок оружия для Украины

Шольц не дает Украине тяжелое оружие, которое пообещал / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за того, что Германия затягивает с поставками тяжелого вооружения для Украины, ежедневно на фронте гибнет много украинских воинов. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что ответственность за гибель украинцев должен разделить и канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей. Каждый день погибают дети, каждый день мы теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы побить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", – заявил Арестович.

Помощь от Германии

1 июня стало известно, что Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. С помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил об обмене с Грецией. Однако появились проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение для реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Германия передаст Украине 155-мм самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже к концу месяца. Их поставки ожидаются около 22 июня. В следующем месяце ожидается поставка зенитных самоходных установок Gepard.

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Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая партия немецкого вооружения прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

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Украина остро нуждается в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщалось правительству ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.