Байден заявил, что Зеленский не хотел слышать о вторжении РФ. У президента ответили

Президент Украины просил о превентивных санкциях

США били тревогу по поводу подготовки России к вторжению в Украину до 24 февраля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский "не хотел слышать" предупреждений о грядущем полномасштабном вторжении России. При этом у Вашингтона не было сомнений, что президент РФ Владимир Путин собирался "пересечь границу".

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет "Радио Свобода".

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Заявление Байдена

"Я знаю, что многие люди думали, что я преувеличиваю", – сказал Байден, имея в виду свое предупреждение о возможности нападения со стороны России.

Однако он также заявил, что в США были "данные для подтверждения оценки". Кроме этого, Джо Байден отметил, что "ничего подобного не было со времен Второй мировой войны":

"Я знал, что у нас есть данные, подтверждающие, что он (президент России Владимир Путин. – Ред.) собирался пересечь границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать", – сказал президент США.

Издание отмечает, что США начали бить тревогу по поводу подготовки России к вторжению в Украину задолго до того, как 24 февраля Путин объявил о "спецоперации".

Ответ Украины

Спикер президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал заявление президента США, отметив, что Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед ее широкомасштабным вторжением, но партнеры "не хотели слышать".

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По его словам, в тот период президент Украины провел три-четыре телефонных разговоров с Джо Байденом, во время которых они детально обменивались мыслями и оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – отметил Сергей Никифоров.

Ранее "Сегодня" писали о том, что президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили на встрече 9 июня санкции против Российской Федерации и военную помощь Украине. Кроме этого, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США стремятся достичь дипломатического решения по разблокировке украинских портов в Черном море. Он намекнул, что американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости.