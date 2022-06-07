Без головного убора не обойтись? Погода на 7 июня по всей стране

Сайт "Сегодня" расскажет, какой будет погода в Украине в первый вторник июня

Прогноз погоды в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 7 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, порадует жителей всех областей. Сегодня температура воздуха будет высокой — такой, которая и присуща в летнее время. В этот день люди смело могут отправляться на работу или прогулки без зонтика, поскольку он точно не пригодится. Что особенно нужно – это головной убор, который будет защищать от солнца.

Во всех областях Украины, кроме полуострова Крыма, ожидается теплая погода, без осадков.

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Какая будет погода?

Сегодня по всей стране столбики термометров будут колебаться от 24 до 29 градусов тепла. Погода будет ясной. Ветер — восточный, 6-8 м/с. Несмотря на то, что на полуострове Крым ожидается дождь, грозы не прогнозируют.

На западе столбики термометров будут колебаться от 24 до 29 градусов тепла. На востоке нашей страны прогнозируют +24...+27 градусов.

В северных регионах – 24-27 градусов тепла. На юге ожидается 25-28 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют ясную погоду, без осадков, 25-27 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь – +25…+27 градусов.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали прогноз магнитных бурь на июнь.