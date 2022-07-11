Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харьков под обстрелом ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Большая контратака или защита Киева. Почему Украина сообщает врагу о наступлении на Херсон

Разбор
Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 19:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анонсируя наступление на Юг, украинская власть раскрывает свои тактические планы
Президент Зеленский приказал ВСУ отвоевать оккупированные южные районы страны. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Зеленский приказал ВСУ отвоевать оккупированные южные районы страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководство Украины анонсировало масштабное контрнаступление на захваченный оккупантами Юг страны. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, зачем украинская власть, фактически, официально уведомила противника о своих тактических планах, являются ли действия ВСУ началом большой контратаки или же это отвлекающий маневр.

Миллион солдат для деоккупации Юга

Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные южные районы страны, которые имеют жизненно важное значение для экономики. По словам министра обороны Алексей Резникова, Украина собирает миллионные боевые силы, чтобы выполнить задачу верховного главнокомандующего, а вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей срочно эвакуироваться в связи с началом контрнаступления украинской армии.

Реклама

"Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там (в городах предполагаемого театра военных действий) точно не должно быть женщин и детей. Они не должны стать "живым щитом" между ВСУ и врагом. Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", – заявила Верещук.

Резников озвучил приказ Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"
Резников озвучил приказ Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"

Значительная часть Херсонской области, включая областной центр, была оккупирована российскими войсками еще в первую неделю войны. Атаки россиян на правом берегу Днепра были остановлены на границе Херсонской и Николаевской областей, а также на подходах к Кривому Рогу (Днепропетровская область). Линия столкновения на этих направлениях не претерпела существенных изменений с середины марта.

О начале контратаки против российских войск в Херсонской области Минобороны Украины заявляло еще в конце мая – начале июня. Тогда сообщалось, что ВСУ вернули часть утраченных территорий в южном регионе.

Реклама

"В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении, оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике", – сообщила пресс-служба ведомства.

На протяжении месяца бои в направлении Херсонской области проходили с переменным успехом, но сейчас, похоже, что украинская власть решила бросить максимальные силы на ее освобождение.

На протяжении месяца бои в направлении Херсонской области проходили с переменным успехом
На протяжении месяца бои в направлении Херсонской области проходили с переменным успехом / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Так с конца июня ВСУ нанесли ряд точных ударов по складам боеприпасов и военным базам российских войск на захваченных украинских территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Реклама

"Сейчас полностью уничтожен один из шести складов с боеприпасами, который находился в Херсоне на территории бывшего пивзавода", – рассказал 10 июля в эфире канала "Украина 24" в рамках проекта FreeДОМ советник главы МВД Украины Аендрей Смирнов.

К слову, удары по военным складам и объектам военной инфраструктуры РФ в Херсонской области наносились так же 28 июня (Новая Каховка), 6 и 8 июля (Херсон и Новая Каховка). По словам, советника главы МВД, благодаря западной дальнобойной артиллерии и украинской авиации в тылу врага за сутки были уничтожены 6 складов с боеприпасами, всего же за две недели были ликвидированы около 30 складов с боекомплектами оккупантов.

Смирнов также подчеркнул, что Херсонское направление сегодня является очень перспективным для украинской армии.

"Это единственно направление, где враг уже держит оборону, где мы идем в наступление", – сказал советник министра.

Контратака или отвлечение внимания

Политолог Игорь Петренко отмечает, что Украина получила серьезное западное оружие, с которым бойцы ВСУ охлаждают пыл россиян.

"Успешные удары по военным складам и центрам принятия решений привели к снижению интенсивности вражеских обстрелов по некоторым направлениям. ВСУ замедлили продвижение оккупантов и ситуация на фронте меняется не в пользу армии РФ", – говорит "Сегодня" Петренко.

В то же время политолог отмечает, что анонсируя наступление на Херсон, украинская власть раскрывает свои тактические планы врагу.

"Вероятно, это некая военно-политическая игра. Украина пытается встревожить врага, чтобы он передислоцировал свои войска", – говорит Петренко.

Контратакой на Херсон пытаются оттянуть оккупантов от Киева?

Эксперт не исключает, что Путин все еще планирует наступление на Киев, а громкими заявлениями об украинской контратаке на Херсонщине, руководство нашей страны хочет оттянуть российские войска от столицы.

О вероятности данного предположения говорит и тот факт, что в ночь на11 июля из Беларуси в сторону Украины вылетели истребители и мини-самолет "Судного дня" А-50. По словам военных экспертов, на перехват были подняты украинские истребители, которых оказалось достаточно много возле Киева.

Ряд Telegram-каналов сообщил, что в Киевской области были слышны то ли взрывы, то ли хлопки. По предположениям специалистов, это звуки, которые издают самолеты, разгоняясь до сверхзвуковой скорости.

"Концентрация авиации возле Киева и массовые заявления о наступлении на Херсон – теоретически могут быть звеньями одной цепи, чтобы расстроить планы России атаковать Киев. Это так же может быть сигналом Беларуси, предупреждающим, что в случае ее вторжения в Украину, последует незамедлительный ответ со стороны украинской авиации и тех же HIMARS, которые наносят удары по российским складам БК", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Концентрация авиации возле Киева и массовые заявления о наступлении на Херсон – теоретически могут быть звеньями одной цепи, чтобы расстроить планы России атаковать Киев". Фото: Facebook
Игорь Петренко: "Концентрация авиации возле Киева и массовые заявления о наступлении на Херсон – теоретически могут быть звеньями одной цепи, чтобы расстроить планы России атаковать Киев". Фото: Facebook

По мнению эксперта, основная цель заявлений власти – действительно предупреждение врага об опасности, но с пользой для ВСУ.

"Мы кошмарим врага, заставляя рассредоточивать его войска. Мы можем говорить о Херсоне, а пойти по другому направлению. Это тонкая игра. Мы держим врага в гипертонусе", – говорит эксперт.

Почему анонсирование контратаки может быть опасным

В то же время военный эксперт Якуб Войнаровский считает, что украинской власти не следовало делать громкие заявления о контрнаступлении на Херсон, а наступление на Киев в ближайшее время называет маловероятным.

"Прямо сейчас такой угрозы нет. Вражеских войск на границе в направлении столицы слишком мало, а ландшафт Черниговской и Киевской области не позволит россиянам провести такие широкие маневры, как на Донбассе. Что касается наступления на Херсон, то это серьезная стратегическая задача, выполнение которой должно готовиться без лишнего постороннего внимания", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ на Херсон может иметь успех, так как россияне сконцентрировали на Донбассе практически все свои силы и, фактически, исчерпали ресурсы для дальнейшего наступления.

"Оккупантам тяжело продолжать наступление. Славянск, Крамотроск и Бахмут – это зоны плотной городской застройки, в которых сложно проводить боевые операции. Кроме того, ВСУ значительно уменьшили ресурсы врага, уничтожив десятки военных складов и прервав логистические цепочки", – говорит Войнаровский.

Почему Херсон важен

По словам эксперта, в случае, если ВСУ сможет пробиться на правый берег Каховского водохранилища, то смогут заблокировать поставки оружия и живой силы врага из Крыма.

"Таким образом, мы выходим на позиции преимущества. Если мы прорываемся к берегу Азовсткого море и возьмем под контроль побережье от Бердянска до Херсона, мы перекрываем коридор в Крым, сам полуостров оказывается в ловушке, а войска на нем – заблокированы и под прицелом нашей артиллерии. Если мы еще получим и дальнобойные ракеты, это может заставить Россию отвести часть флота", – говорит Войнаровский.

Однако эксперт опасается, что из-за анонсированного властью наступления на Херсон, противник может занервничать и начать действовать на опережение.

"Не знаю, кто дергает за язык наших топ-чиновников, но мы можем спровоцировать врага атаковать Львовскую и Волынскую области из Беларуси. Акцентировать внимание на Херсоне целесообразно лишь тогда, когда у нас уже будет в данном регионе оперативная инициатива", – подытожил Войнаровский.

Украинские военные освободили от российских оккупантов очередной населенный пункт
Украинские военные освободили от российских оккупантов очередной населенный пункт / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вооруженные силы Украины начинают контрнаступление на юге.

Также мы информировали, что по убеждению президента Зеленского, активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 11 июля
1
Личный состав 37400
Личный состав
2
Танки 1645
Танки
3
ББМ 3828
ББМ
4
Артиллерия 838
Артиллерия
5
Средства ПВО 109
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 188
Вертолеты
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2696
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Андрей Зотов – старший лейтенант ВСУ, командир роты 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. В мирной жизни – морской биолог антарктической станции Академика Вернадского. Узнав о вторжении РФ, вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю…
История героя-полярника
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.7

Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20419.45

Binance Coin (BNB)

231.21

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

50.61

Theta (THETA)

1.18

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
Детали модных показов
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
Лучше, чем кино
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Love is... 💙💛
За что мы любим Винницу
Водонапорная башня

Водонапорная башня

Фонтан «Roshen»

Фонтан «Roshen»

Вареники с вишней

Вареники с вишней

Double-decker

Double-decker

Отель «Савой»

Отель «Савой»

Посетить город после победы

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять