Велика контратака чи захист Києва. Чому Україна повідомляє ворогові про наступ на Херсон

Анонсуючи наступ на Південь, українська влада розкриває свої тактичні плани

Президент Зеленський наказав ЗСУ відвоювати окуповані південні райони країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівництво України анонсувало масштабний контрнаступ на захоплений окупантами Південь країни. Сайт "Сьогодні" спробував розібратися, навіщо українська влада, фактично, офіційно повідомила противника про свої тактичні плани, чи є дії ЗСУ початком великої контратаки або це відволікаючий маневр.

Мільйон солдатів для деокупації Півдня

Президент України Володимир Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані південні райони країни які мають життєво важливе значення для економіки. За словами міністра оборони Олексій Резнікова, Україна збирає мільйонні бойові сили, щоб виконати завдання верховного головнокомандувача, а віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей терміново евакуюватися у зв'язку з початком контрнаступу української армії.

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"Наша армія починає контрнаступ. Я не знаю, в яких це буде тимчасових рамках, але точно знаю, що там (у містах передбачуваного театру військових дій) точно не повинно бути жінок і дітей. Вони не повинні стати "живим щитом" між ЗСУ та Ворогом. Очевидно, що ворог має бути знищений. Зрозуміло, що будуть бої, будуть артилерійські обстріли, тому ми закликаємо терміново евакуюватися", – заявила Верещук.

Резніков озвучив наказ Зеленського/Фото: колаж: "Сьогодні"

Значну частину Херсонської області, включаючи обласний центр, було окуповано російськими військами ще першого тижня війни. Атаки росіян на правому березі Дніпра були зупинені на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, а також на підході до Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Лінія зіткнення на цих напрямках не зазнала істотних змін із середини березня.

Про початок контратаки проти російських військ у Херсонській області Міноборони України заявляло ще наприкінці травня – початку червня. Тоді повідомлялося, що ЗСУ повернули частину втрачених територій у південному регіоні.

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"Внаслідок вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій і зазнали при цьому втрат у живій силі та техніці", – повідомила прес-служба відомства.

Упродовж місяця бої у напрямку Херсонської області відбувалися зі змінним успіхом, але зараз, схоже, українська влада вирішила кинути максимальні сили на її звільнення.

Упродовж місяця бої у напрямку Херсонської області проходили зі змінним успіхом / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Так, з кінця червня ЗСУ завдали ряд точних ударів по складах боєприпасів та військових баз російських військ на захоплених українських територіях у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

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"Зараз повністю знищено один із шести складів з боєприпасами, який знаходився в Херсоні на території колишнього пивзаводу", – розповів 10 липня в ефірі каналу "Україна 24" в рамках проекту FreeДОМ радник глави МВС України Аендрій Смірнов.

До речі, удари по військових складах та об'єктах військової інфраструктури РФ у Херсонській області завдавалися так само 28 червня (Нова Каховка), 6 та 8 липня (Херсон та Нова Каховка). За словами радника глави МВС, завдяки західній далекобійній артилерії та українській авіації в тилу ворога за добу було знищено 6 складів з боєприпасами, всього ж за два тижні було ліквідовано близько 30 складів з боєкомплектами окупантів.

Смірнов також наголосив, що Херсонський напрямок сьогодні є дуже перспективним для української армії.

"Це єдиний напрямок, де ворог уже тримає оборону, де ми йдемо в наступ", – сказав радник міністра.

Контратака чи відволікання уваги

Політолог Ігор Петренко зазначає, що Україна отримала серйозну західну зброю, з якою бійці ЗСУ охолоджують запал росіян.

"Успішні удари по військових складах і центрах прийняття рішень призвели до зниження інтенсивності ворожих обстрілів за деякими напрямками. ЗСУ сповільнили просування окупантів та ситуація на фронті змінюється не на користь армії РФ", – каже Петренко.

Водночас, політолог зазначає, що анонсуючи наступ на Херсон, українська влада розкриває свої тактичні плани ворогові.

"Ймовірно, це якась військово-політична гра. Україна намагається стривожити ворога, щоб він передислокував свої війська", – каже Петренко.

Контратакою на Херсон намагаються відтягнути окупантів від Києва?

Експерт не виключає, що Путін все ще планує наступ на Київ, а гучними заявами про українську контратаку на Херсонщині керівництво нашої країни хоче відтягнути російські війська від столиці.

Про ймовірність цього припущення говорить й той факт, що в ніч на 11 липня з Білорусі у бік України вилетіли винищувачі та міні-літак "Судного дня" А-50. За словами військових експертів, на перехоплення були підняті українські винищувачі, яких виявилося досить багато біля Києва.

Ряд Telegram-каналів повідомив, що в Київській області було чути чи вибухи, чи хлопки. За припущеннями фахівців, це звуки, що видають літаки, розганяючись до надзвукової швидкості.

"Концентрація авіації біля Києва та масові заяви про наступ на Херсон – теоретично можуть бути ланками одного ланцюга, щоб засмутити плани Росії атакувати Київ. Це так само може бути сигналом Білорусі, який попереджає, що у разі її вторгнення в Україну, буде негайна відповідь з боку української авіації та тих же HIMARS, які завдають ударів по російським складам БК", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "Концентрація авіації біля Києва та масові заяви про наступ на Херсон – теоретично можуть бути ланками одного ланцюга, щоб засмутити плани Росії атакувати Київ". Фото: Facebook

На думку експерта, основна мета заяв влади – справді попередження ворога про небезпеку, але з користю для ЗСУ.

"Ми кошмаримо ворога, змушуючи розосереджувати його війська. Ми можемо говорити про Херсон, а піти іншим напрямком. Це тонка гра. Ми тримаємо ворога в гіпертонусі" , – каже експерт.

Чому анонсування контратаки може бути небезпечним

В той же час військовий експерт Якуб Войнаровський вважає, що українській владі не слід було робити гучні заяви про контрнаступ на Херсон, а наступ на Київ найближчим часом називає малоймовірним.

"Прямо зараз такої загрози немає. Ворожих військ на кордоні у напрямку столиці надто мало, а ландшафт Чернігівської та Київської області не дозволить росіянам провести такі широкі маневри, як на Донбасі. Щодо наступу на Херсон, то це серйозне стратегічне завдання, виконання якого має готуватися без зайвої сторонньої уваги", – каже "Сьогодні" Войнаровський.

На думку експерта, контрнаступ ЗСУ на Херсон може мати успіх, оскільки росіяни сконцентрували на Донбасі практично всі свої сили і фактично вичерпали ресурси для подальшого наступу.

"Окупантам важко продовжувати наступ. Слов'янськ, Крамотроськ та Бахмут – це зони щільної міської забудови, в яких складно проводити бойові операції. Крім того, ЗСУ значно зменшили ресурси ворога, знищивши десятки військових складів та перервавши логістичні ланцюжки", – каже Войнаровський.

Чому Херсон важливий

За словами експерта, якщо ЗСУ зможе пробитися на правий берег Каховського водосховища, то зможуть заблокувати постачання зброї та живої сили ворога з Криму.

"Таким чином, ми виходимо на позиції переваги. Якщо ми прориваємося до берега Азовського моря і візьмемо під контроль узбережжя від Бердянська до Херсона, ми перекриваємо коридор до Криму, сам півострів опиняється у пастці, а війська на ньому – заблоковані і під прицілом нашої артилерії. Якщо ми ще отримаємо й далекобійні ракети, це може змусити Росію відвести частину флоту", – каже Войнаровський.

Проте експерт побоюється, що через анонсований владою наступ на Херсон, противник може занервувати та почати діяти на випередження.

"Не знаю, хто смикає за язика наших топ-чиновників, але ми можемо спровокувати ворога атакувати Львівську та Волинську області з Білорусі. Акцентувати увагу на Херсоні доцільно лише тоді, коли ми вже отримаємо в даному регіоні оперативну ініціативу", – підсумував Войнаровський.

Українські військові звільнили від російських окупантів черговий населений пункт / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Збройні сили України починають контрнаступ на півдні.

Також ми інформували, що, на переконання президента Зеленського, активні бойові дії зможуть закінчитися вже до кінця цього року.