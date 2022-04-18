Денисова: оккупанты держат в фильтрационных лагерях РФ более 20 000 мариупольцев

Известно, что на территории города существует о 4 фильтрационных лагерях

Денисова рассказала про зверства российских оккупантов на территории Мариуполя / Коллаж "Сегодня"

Российские военные заявляют, что они планируют штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там сейчас не менее 1000 гражданских граждан, которые скрываются в помещениях и подвалах завода. Также оккупанты содержат в фильтрационных лагерях более 20 тысяч мариупольцев.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Горожане не хотят выходить из территории завода "Азовсталь", ведь их дома разрушены, а люди боятся, что оккупанты отправят их в фильтрационные лагеря и РФ.

На территории завода находятся женщины, дети и пожилые люди.

"Мэрия города Мариуполь сообщает, что сейчас известно о 4 фильтрационных лагерях в пределах города, в которых держат граждан перед депортацией в РФ. Там находятся более 20 тысяч человек. В соседнем селе Безыменное также есть лагерь, в котором от 5-7 тысяч граждан", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Мариуполе накалена

Украина требует открыть гуманитарный коридор из Мариуполяв Бердянск для гражданских лиц. Все из-за обостренной ситуации в городе. Также необходим срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь".

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации. Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц", – заявила Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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