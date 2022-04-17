Генштаб: армия РФ устраивает провокации пока ее солдаты сбегают, чтобы не воевать

Украинские защитники держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска на отдельных направлениях

Оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции / Коллаж "Сегодня"

Продолжаются 53-и сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины. Также армия РФ устраивает провокации и принудительно мобилизует мужчин на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Действия врага на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Северском направлении есть вероятность применения диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории РФ по военной и гражданской инфраструктуре.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжаются ракетно-бомбовые удары по Мариуполю. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции.

"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", – говорится в сообщении.

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В Крыму не верят российским СМИ

Значительный общественный резонанс в Крыму приобрела информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва".

Люди все больше не доверяют информации, которую распространяют официальные российские средства массовой информации.

Оккупанты принудительно мобилизуют мужчин

Захватчики пытаются вовлечь в войну местных жителей на временно захваченных территориях из-за нехватки солдат. В городе Изюме начали принудительную мобилизацию мужчин.

На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "Херсонской народной республики". Для фальсификации результатов планируют использовать персональные данные жителей региона. Их оккупанты собирают при выдаче "гуманитарной помощи".

Среди жителей ширятся слухи, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил Российской Федерации.

Солдаты сбегают с полигонов РФ

Во время подготовки перед отправкой на войну с Украиной с полигонов РФ сбегают солдаты. Уже зафиксировано более 50 случаев, когда личный состав самовольно покинул полевой лагерь.

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