Россия проигрывает войну, но Путин верит в обратное: заявления властей за 17 апреля

Российские войска становятся слабее. Из-за этого захватчики пытаются одержать хоть какую-нибудь победу

Путин верит, что выиграет войну в Украине / Коллаж "Сегодня"

Продолжается 53-й день войны России с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что РФ питает себя ложными надеждами на победу. Группировка российских войск, держащая в блокаде Мариуполь, уже стала слабее. Однако глава государства Владимир Зеленский уверен: есть два варианта для деоккупации города.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 17 апреля.

Реклама

Власть восстановит разрушенные дома украинцев и справедливость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть восстановит все дома украинцев, которые разрушили российские оккупанты.

"Каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено", – сказал Зеленский.

Россия проигрывает

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что Российская Федерация проиграет войну в Украине.

Реклама

"Путин верит, что выиграет войну в Украине". Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. Россия проигрывает. В военном, экономическом и географическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным профилем в учебниках истории. Такова будет "победа", – говорится в сообщении.

Мариупольская группировка войск РФ резко ослабла

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что держащая в блокаде Мариуполь группировка российских войск ослабла. Захватчики пытаются одержать хоть какую-нибудь победу в городе.

"По некоторым данным, резко ослабла мариупольская группировка, российская. Частично выбитая, частично выведенная на направление главного удара туда, на север. Эти данные обычно требуют проверки, но она стала чуть ли не вдвое меньше, – сказал Алексей Арестович.

Реклама

Есть два способа для деоккупации Мариуполя

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно уничтожает всех, кто находится в Мариуполе. По его словам, ситуация в городе остается очень жесткой и нечеловеческой.

"Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что повлиять на ситуацию в Мариуполе можно двумя способами:

партнеры предоставят Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, чтобы наша страна могла снизить давление оккупантов на город и деблокировать его;

переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

Ранее мы писали: