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Генштаб ВСУ: РФ массово штурмует населенные пункты Донбасса

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 мая, 07:36
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При этом российские оккупанты несут огромные потери
Армия РФ ведет бои на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Армия РФ ведет бои на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 29 мая российские оккупанты продолжают вести активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях. При этом противники несут огромные потери. Поэтому враги отступают назад.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мер оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.
  • На Северском направлении противник продолжает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.
  • На Слобожанском направлении враг оказывает систематическое огневое влияние для недопущения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении Госграницы Украины. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.
  • В Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий Сил обороны.
  • На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляет восполнение потерь и запасов.
  • Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Долгенького.
  • На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.
  • На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.
  • На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.
  • Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Удачи не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.
  • На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.
  • На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры по линии столкновения.
  • На Южнобужском направлении враг в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет опрокидывания резервов на угрожающие направления.
  • Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.
  • В целях восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.
  • На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.
  • В Приднестровском регионе республики Молдова продолжаются ограничительные меры, усилена проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием автомобилей, оборудованных спецсредствами.
  • Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарных, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови.
  • За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10". Имеет враг потери и по другим направлениям.

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ВСУ уничтожает оккупантов в Украине. Фото: Генштаб

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