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Гидрометцентр дал жаркий прогноз погоды на День Конституции

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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28 июня, 06:23
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, какой будет температура в регионах
По всей территории Украины установится жаркая погода
По всей территории Украины установится жаркая погода / Фото: Коллаж: Сегодня

После проливных дождей прогноз погоды в Украине на 28 июня, подготовленный синоптиками, порадует жителей нашей страны. Температура воздуха практически по всей Украине ожидается немного выше нормы, с дневными максимальными значениями около 35 градусов тепла. На улицу без солнцезащитных очков, крема и головного убора лучше не выходить. Также в этот день важно соблюдать водный баланс в организме, а чтобы не получить солнечный удар – передвигайтесь по улица в тени.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 28 июня?

В западной части страны днем будет от 31 градуса тепла до 35, ночью 15-20 со знаком плюс. Жарче всего будет в Ужгороде, Луцке и Львове.

В северных областях днем температура составит 32-35 градусов тепла, ночью обещают 17-21. Ожидается переменная облачность.

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На востоке Украины днем ожидается от 31 до 34 с отметкой плюс, ночью от 16 до 18.

В южных регионах будет потеплее, днем будет от 28 до 33 градусов, ночью 17-20. Осадков не предвидится.

В центральной части днем столбики термометров покажут 34 градусов тепла, ночью 16-18.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.

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