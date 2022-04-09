Глава представительства ЕС в Украине возобновил работу в Киеве (фото)

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас вернулся в Киев и возобновляет работу.
Об этом он написал в Twitter.
Европейский дипломат показал фото флага ЕС, поднятого над зданием представительства.
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"Сначала самое главное", – подписал он фото.
Флаг ЕС в Киеве. Фото: Матти Маасикас
Также Маасикас опубликовал снимок с послом Польши в Украине Бартошом Цихоцки.
"Многому можно было научиться у единственного посла, который всегда оставался в Киеве", – подписал он фото.
Дипломаты возвращаются в Киев. Фото: Матти Маасикас
Отметим, о том, что Маасикас срочно покидает Киев и возвращается в Брюссель стало известно 11 февраля 2022 года, за две недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Словения вернула в Киев своего дипломата
Словения 28 марта отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
"Город пустой, вдали слышны звуки сирен и взрывы, жизнь оставшихся в столице проходит нормально", — сказал он по прибытии.
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