Глава представительства ЕС в Украине возобновил работу в Киеве (фото)

Матти Маасикас эвакуировался в Брюссель за две недели до начала полномасштабной войны РФ против Украины

Глава представительства ЕС Матти Маасикас и посол Польши Бартош Цихоцки в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас вернулся в Киев и возобновляет работу.

Об этом он написал в Twitter.

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Европейский дипломат показал фото флага ЕС, поднятого над зданием представительства.

"Сначала самое главное", – подписал он фото.

Флаг ЕС в Киеве. Фото: Матти Маасикас

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Также Маасикас опубликовал снимок с послом Польши в Украине Бартошом Цихоцки.

"Многому можно было научиться у единственного посла, который всегда оставался в Киеве", – подписал он фото.

Дипломаты возвращаются в Киев. Фото: Матти Маасикас

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Отметим, о том, что Маасикас срочно покидает Киев и возвращается в Брюссель стало известно 11 февраля 2022 года, за две недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Словения вернула в Киев своего дипломата

Словения 28 марта отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.

"Город пустой, вдали слышны звуки сирен и взрывы, жизнь оставшихся в столице проходит нормально", — сказал он по прибытии.

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