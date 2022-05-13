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Главный раввин Украины просит Израиль спасти бойцов "Азова"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 мая, 23:41
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Моше Реувен Асман призвал эвакуировать защитников Мариуполя в Израиль или в третьи страны
Моше Реувен Асман обратился к властям Израиля из-за штурма "Азовстали"
Моше Реувен Асман обратился к властям Израиля из-за штурма "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман призвал власти Израиля посодействовать эвакуации защитников Мариуполя с завода "Азовсталь", осажденного войсками России.

Асман обратился к израильскому руководству через сопредседателя парламентской группы Израиль-Украина Михаэля Малкиэля. Текст соответствующего письма он опубликовал в Facebook:

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"Уважаемый Михаэль Малкиэль, я обращаюсь к вам с просьбой о срочной помощи в спасении защитников украинского города Мариуполя. Они находятся на территории завода "Азовсталь" и полностью окружены силами противника. Среди них более 500 тяжелораненых, это гуманитарная миссия. В нашей Торе написано: "Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Мы просим немедленного содействия правительства Израиля в дипломатических переговорах об эвакуации защитников в Израиль или в третьи страны".

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты штурмуют "Азовсталь" силами, в 10-15 раз превышающими количество защитников Мариуполя. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Идет штурм – к нему они приобщают и танковую артиллерию, и гладкоствольную, и системы залпового огня, и самолеты приходят с тяжелыми бомбами, и надводные корабли. К этому еще добавляются штурмовые бригады. Т.е. они все время живут тем, что штурмуют, штурмуют и штурмуют сегодня наш форпост – "Азовсталь", – сообщил Бойченко.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского ведутся сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" в обмен на пленных россиян. Раненые украинские военные на "Азовстали" находятся в полной антисанитарии. Им не хватает не только медикаментов, но и еды.

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В то же время, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что гражданское население удалось эвакуировать с территории завода.

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