Гордон рассказал, когда ВСУ освободят Херсон (видео)

Журналист сомневается, что на временно оккупированной территории оккупанты проведут псевдореферендум

Дмитрий Гордон высказался о ситуации в Херсоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Вооруженные силы Украины решат вопрос с Херсоном до 11 сентября. И все произойдет в нашу пользу.

Об этом Гордон рассказал ведущему Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

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Украинский журналист сомневается, что на временно оккупированной территории оккупанты проведут псевдореферендум:

"Даже если и состоится, то ему будет грош цена. Я думаю, что, в частности с Херсонской областью, точно не получится провести псевдореферендум. Потому что я надеюсь, что украинские войска решат вопрос с Херсоном до 11 сентября в нашу сторону", – заявил Гордон.

Ситуация в Херсонской области

Глава Олешковской объединенной территориальной громады Евгений Рыщук обратился к местным жителям с призывом держаться как можно дальше от объектов, где расположена техника и личный состав ВС РФ, чтобы не быть живым щитом для оккупантов.

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Напомним, в Херсонской области российские оккупанты боятся не только Вооруженных сил Украины, но и даже мирных жителей. Поэтому по региону они передвигаются с охраной и на бронированных машинах. Также захватчики ходят в бронежилетах.

Народному депутату, экс-члену фракции "Слуга народа" Алексею Ковалеву, который сотрудничает с оккупантами в Херсонской области, сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Ранее мы рассказывали, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу. В частности, там взорвали российский склад боеприпасов.