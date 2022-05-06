Кому угрожает Варшава? Нападение поляков на Киев и Львов обсуждают в соцсетях

Россия пытается отвлечь внимания от агрессивной войны, которая стала следствием дремучего провинциализма ее правителей

Польша представляет собой угрозу территориальной целостности Украины. Так заявил 6 мая "язык" президента россии, оккупировавшей Донбасс, Крым, часть Херсонской и Запорожской областей, Дмитрий Песков. О том же ранее говорил еще один кремлевский "босс" Нарышкин. Словно бы случайно в подтверждение слов агрессора по украинским соцсетям начало гулять видео с президентом Польши Анджеем Дудой, который говорит: между Польшей и Украиной границы скоро не будет. Что все это значит?

Ответ короткий – ничего не значит. Все это – лишь пропаганда рашистов. Кстати, вот полное видео обращения президента Польши к народу, записанное 4 мая.

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Дуда в нем, в частности, говорит, что Польша к числу своих достижений готовится добавить дело восстановления Украины. Он подчеркивает: свободной, суверенной, сильной Украины.

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В той версии видео, которая сейчас гуляет по соцсетям, этот момент обрезан. Приводится цитата, которая, по идее, должна убедить украинцев в каких-то корыстных намерениях Польши.

"Как, надеюсь, пророчески это сказал президент Владимир Зеленский, между нам не будет границы… Этой границы фактически не будет… Будем жить разом на той восстановленной земле и строить свои общее счастье и свою общую силу", – говорит Дуда.

А модераторы пабликов задумчиво вопрошают, как думаете, украинцы, что бы это значило?

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Россия пытается управлять мнением украинцев через соцсети

Тут интересно вот что. Ни для кого не секрет, что в украинских медиа работало множество российских агентов влияния страны-агрессора. Некоторые из них сейчас под подозрением, арестованы и даже в СИЗО. Например, Марунич, Джангиров. Другие сбежали за кордон, как Михаил Погребинский, придворный политолог Медведчука.

Заблокирован целый ряд каналов в Youtube, а также сайтов. Но вражеская пропаганда находит лазейки. Вероятно, соцсети используют "вслепую", придумывают хайповые темы, на которые редакторы и модераторы могут клюнуть. Польша – одна из них.

На данный момент лишь одна страна военным путем захватила украинские территории. И пытается их удержать. И это не Польша.

Кремлевский пропагандист пытается убедить мировую общественность, что угроза Украине исходит не от России, а от Польши / Фото: ТАСС



Что важно знать о Польше

Польша – страна, которая оказала Украине неоценимую помощь, выложилась по максимуму. Из Польши поступает помощь в военной сфере. Есть также широкая гуманитарная помощь.

Польша принимала и продолжает принимать украинских беженцев. На начало апреля украинских беженцев в Польше было почти столько же, сколько в остальных странах Европы вместе взятых – 2,5 млн. человек.

В Польше сейчас – широкое волонтерское движение в поддержку Украины. Например, в городе Жешув целый корпус Политехнического университета по инициативе студентов превращен в хаб гуманитарных грузов, которые затем движутся на восток.

Тут дело даже не в президенте Дуде. Поляки очень лично воспринимают агрессию против Украины. В частности, это потому что СССР в 60-80-е годы жестко, и тоже военным путем, подавлял любую активность поляков в борьбе за демократию и свободу. И потому что украинцы и поляки – близкие народы, у которых похожие языки и много общего в прошлом.

Польшей сейчас управляют консерваторы. Партия "Право и справедливость", представителем которой является Анджей Дуда, является правой, консервативной партией, которая часто критикует политику Евросоюза и имеет больше поддержки в восточных воеводствах (тех, что ближе к Украине и дальше от ЕС).

На востоке страны много городов с украинскими корнями – таких как Пшемысль, Жешув или Хелм. Эти города раньше вместе с поляками населяли украинцы, в них можно найти приметы украинской архитектуры начала ХХ века. Также в этих краях традиционно высокая симпатия к украинцам. Правда, сейчас она распространилась практически по всей стране.

Варшава, как и другие польские города, освещена цветами украинского флага / Фото: "Сегодня"



Рашисты предлагали Польше разделить Украину на части

Председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж в эфире проекта FREEDOM на Youtube-канале "Украина 24" 1 мая рассказал историю о том, как кремль вел переговоры с Варшавой и Будапештом о возможном разделе Украины. Часть собирались забрать себе. Часть, вероятно, Закарпатье, отдать Венгрии. Еще часть – отдать Польше. По сути, Польша – по кремлевским прикидкам – могла рассчитывать чуть ли не на всю Западную Украину.

Россия верила, что польские консерваторы заинтересуются таким "выгодным" предложением. Но Польша этот вопрос не рассматривала.

Позднее россия грозила Польше войной. Из разных источников звучали предупреждения о нанесении ракетных ударов по территории Польши за ее активную помощь Украине.

Расследователь BellingCat Христо Грозев отмечал, что Кремль даже рассматривает планы ядерного удара по польской территории. Вероятнее всего, по Варшаве.

Русские морально отстали от реалий, в которых живет современный мир

Источник в силовых структурах США, с которым общается "Сегодня", отмечает: территориальные претензии России, как и подарки другим странам – это проявление мышления позавчерашнего дня.

"Когда Россия ведет войну с Украиной, она считает, что обороняется. Она правда так считает. Путин считает, что на Россию должны напасть. По той же причине он придает такое значение своим нефти и газу. Он полагает, что с помощью этих ресурсов он может влиять на мировую политику", – объясняет наш источник.

Источник считает, что в кремле рассматривают сценарий, по которому мир скоро не сможет прожить без российских углеводородов. Поэтому после 2022 года, по их расчетам, начнется война за российские природные ресурсы. Россию попытаются разделить, уничтожить. Нападение на Украниу с этой точки зрения – защита.

"Планы насчет нападения на Украину кремль строил еще в середине нулевых. Это не секрет. Тогда их широко обсуждали, и с тех пор ничего у них в головах не изменилось. Они считали, что надо захватить Украину и сделать из нее буфер с Западом, который якобы готовится наступать, потому что Западу позарез нужны русские газ и нефть. Это проявление провинцианализма их аналитиков. Они не учли, что в мире давно идет процесс отказа от нефти и газа. Тесла, ветряки, энергосберегающие технологии – это все результаты такого процесса. Запад не собирается нападать на Россию, он хочет прекратить использовать ресурсы, которые в мире подходят к концу и остались только у России и еще нескольких стран. Это логично. Уже сейчас относительно спокойно Европа готовится отказаться от российской нефти", – отмечает наш источник.

Гибель Москвы в результате конфликта с Западом – одна из любимых тем российских фантастов. И путин так же думает. / Фото: Zoom

То же самое, по мнению нашего собеседника, касается и с разделением территорий: "Захватывать территории – это XIX век, даже не ХХ! Ну как это всерьез можно рассматривать? Сейчас это в голове только у путина. Венгрия, например, весьма скептически настроена в отношении Украины. Но она не высказывалась против вступления Украины в Евросоюз, потому что в Украине живет много венгров, и под крышей Евросоюза все противоречия, которые сейчас кажутся такими значительными, быстро сотрутся. Объединяться – вот современная альтернатива захвату территорий. Но русские не могут такого понять, потому что они морально отстали от реалий, в которых живет современный мир".

Разумеется, поляки, в отличии от русских пропагандистов, прекрасно поняли президента Польши Дуду, когда он говорил о том, что скоро не будет границы между Украиной и Польшей. Дуда имел в виду, что Украина скоро станет членом Евросоюза.

С этой точки зрения, ответ на вопрос, как поймут слова Дуды украинцы, заключается в их кругозоре и образованности. Так говорят: каждый поймет по-своему, в меру своей образованности.