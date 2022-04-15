Кулеба: Грузия не допустит обхода санкций со стороны России

Министры двух стран пообщались о героической обороне Украины

Министр иностранных дел Грузии заверил в неизменной поддержке Грузии Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что его страна не допустит никакого обхода санкций со стороны России.

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Поддержка Грузии

"Поговорил с моим грузинским коллегой о героической обороне Украины от продолжающегося российского вторжения. Он заверил меня в неизменной поддержке Грузии Украины. Благодарен ему за подтверждение того, что Грузия не допускает и не допустит никакого обхода санкций со стороны России", – написал Кулеба.

Spoke with my Georgian counterpart @iliadarch on Ukraines heroic defense against the ongoing Russian invasion. He assured me of Georgias continued support of Ukraine. Grateful to him for reaffirming that Georgia does not and will not allow any bypassing of sanctions by Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 15, 2022

Напомним, Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

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