Кулеба: Грузия не допустит обхода санкций со стороны России

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что его страна не допустит никакого обхода санкций со стороны России.

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Spoke with my Georgian counterpart @iliadarch on Ukraines heroic defense against the ongoing Russian invasion. He assured me of Georgias continued support of Ukraine. Grateful to him for reaffirming that Georgia does not and will not allow any bypassing of sanctions by Russia.