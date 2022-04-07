Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую — Кулеба

У России есть свой план, у Украины – свой, и исход этой битвы решится на полях боя, отметил глава МИД

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

Реклама

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.

Читайте другие новости "Сегодня":