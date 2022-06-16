Макрон дал первый комментарий по приезде в Киев: детали

Он приоткрыл программу общего визита трех европейских лидеров в Украину

Макрон с первых минут в Киеве выразил поддержку Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон после прибытия в Киев дал короткий комментарий журналистам на платформе столичного вокзала. Он заявил, что у него есть послание к украинцам, и приоткрыл детали визита.

Об этом пишет CNN.

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Главы Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Украину на поезде утром в четверг.

Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят место, где были военные действия.

На вопрос, есть ли у него послание для украинцев, Макрон сказал, что у него есть "послание о европейском единстве, адресованное украинским мужчинам и женщинам".

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"Мы знаем, что ближайшие недели будут очень трудными. Я хочу поддержать их и быть на их стороне", — сказал он.

Макрон, Шольц и Драги в Киеве. Фото: Reuters

Чего ждут от визита в Киев

Советник главы Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив припустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.

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Также сообщалось, что визит важен, поскольку состоится накануне определения Европейской комиссией оценки, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Решение ожидается 17 июня. Однако Макрон выступал против и предлагал альтернативный вариант развития событий.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Макрон назвал два варианта окончания войны в Украине. Читайте также о том, что Зеленский хочет, чтобы Шольц наконец-то определился с позицией Берлина по поводу войны.