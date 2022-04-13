Эвакуация людей поездами, оружие от США и другие важные события 13 апреля

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В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине оружие на сумму 750 миллионов долларов.

По словам одного из американских чиновников, окончательное решение о составе оборудования все еще принимается. Официально о предоставлении помощи могут объявить 13 апреля. Высокопоставленный советник Конгресса отметил, что оборудование, вероятно, будет включать в себя тяжелые наземные артиллерийские системы для Украины, в том числе гаубицы.

В Польше стартует благотворительный проект "Украинский борщ единения"

13 апреля в Польше начинается культурный благотворительный проект "Украинский борщ единения".

Основная цель проекта — проведение благотворительных мероприятий по приготовлению украинского борща и консолидация украинцев в мире для поддержки и гуманитарной помощи людям, находящимся на территории Украины. Стартует кулинарный проект из Польши по приглашению "Общества друзей Украины в Варшаве" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Председатель ОО "Институт культуры Украины" Евгений Клопотенко и исследователь традиций украинской культуры, координатор проекта "Украинский борщ единения" Марина Соботюк начнут популяризацию борща в 10:05 на польском утреннем шоу Dzień Dobry TVN. После этого Клопотенко приготовит украинский борщ для приглашенных гостей.

Чехия представит программу поддержки украинского бизнеса

Торгово-промышленная палата Украины и Чешское Торговое Агентство (CzechTrade Agency), действующее под патронатом Министерства промышленности и торговли Чехии, готовят программы по возобновление украинских предприятий, в том числе экспортеров.

Сейчас идет работа по обобщению и рассмотрению запросов/предложений от членов Палаты относительно необходимой помощи украинскому бизнесу.

Возможности для сотрудничества на уровне палат и министерств, в частности в разрезе помощи украинскому бизнесу, обсудили во время визита президента ТПП Украины Геннадия Чижикова в Чешскую Республику.

Правительство Чехии, Министерство промышленности и торговли и Чешской Торговой палаты заявили о готовности оказать необходимое содействие и помощь для скорейшего восстановления экономики Украины, в частности экономической деятельности МСБ.

Презентация программы от Чешского Торгового Агентства состоится сегодня в 12:00 по предварительной регистрации.