На Житомирской трассе восстановили сообщение с Киевом

На Житомирской трассе 18 апреля начала работать временная переправа через реку Ирпень около Стоянки. Разрушенный мост уже демонтируют, на его месте в ближайшие месяцы появится новый. Работы начались с первых же дней деоккупации района.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь. Ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было разорвано", – отметил Кубраков.
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Полем боя стала сама Житомирская трасса. Поэтому дорогу расчищали параллельно со строительством временного объезда.
Теперь переправа через реку Ирпень осуществляется по щебеночной дороге. Ею могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Для тяжеловесного транспорта пока предполагается проезд другими обходными путями.
"Это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста. Уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", – анонсировал Кубраков.
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