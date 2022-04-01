Не менее $10 миллиардов. Мэр Мариуполя назвал сумму, необходимую для восстановления города

Точный размер ущерба станет известен после фиксации всех разрушений, причиненных агрессией РФ

Мариупольский городской совет уже создал специальную депутатскую комиссию для фиксации разрушений. Фото: коллаж "Сегодня"

Для возобновления разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры Мариуполя понадобится не менее 10 миллиардов долларов. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в пятницу, 1 апреля.

Отмечается, что ущерб в 10 миллиардов долларов – это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ. Для этого Мариупольский городской совет уже создал специальную депутатскую комиссию.

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"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", – отметил Бойченко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Мариупольский городской совет на внеочередной сессии обратился к мировому сообществу с призывом признать действия РФ против мирных жителей города геноцидом. Также местные власти просят объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи Мариуполю и организовать полную эвакуацию.

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Также мы информировали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Мариуполь держится героически и получает необходимую помощь.