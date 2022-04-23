Оккупанты, устроившие зверства в Буче, несут потери в Изюме – Генштаб ВСУ

По состоянию на утро 23 апреля российские оккупанты продолжают пытаться установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. При этом захватчики несут огромные потери.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.
- Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них представителей сил обороны Украины.
- На Таврическом и Южнобугском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.
- С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.
- На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.
- Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.
- По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.
- В Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.
- На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.
- На Запорожском направлении, на усиление своей группировки, противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
- В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.
- На Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.
- В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.
- Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.
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ВСУ ликвидировали 21 200 оккупантов
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 22 апреля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 200 человек;
- танков – 838 единиц;
- боевых бронированных машин – 2162 единиц;
- артиллерийских систем – 397 единиц;
- РСЗО – 138 единиц;
- средств ПВО – 69 единиц;
- самолетов – 176 единица;
- вертолетов – 153 единиц;
- автомобильной техники – 1523 единицы;
- кораблией/катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.