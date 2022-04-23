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Оккупанты, устроившие зверства в Буче, несут потери в Изюме – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 апреля, 07:18
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Захватчики продолжают атаковать Донбасс, а также обстреливают Николаевскую и Херсонскую области
Оккупанты, устроившие убийства в Буче, понесли потери. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты, устроившие убийства в Буче, понесли потери. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 23 апреля российские оккупанты продолжают пытаться установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. При этом захватчики несут огромные потери.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.
  • Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них представителей сил обороны Украины.
  • На Таврическом и Южнобугском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.
  • С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.
  • На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.
  • Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.
  • По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.
  • В Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.
  • На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.
  • На Запорожском направлении, на усиление своей группировки, противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
  • В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.
  • На Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.
  • В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.
  • Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

ВСУ ликвидировали 21 200 оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 22 апреля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 200 человек;
  • танков – 838 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2162 единиц;
  • артиллерийских систем – 397 единиц;
  • РСЗО – 138 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 176 единица;
  • вертолетов – 153 единиц;
  • автомобильной техники – 1523 единицы;
  • кораблией/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
  • специальной техники – 27;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 9:00 22 апреля
1
Личный состав 21 200
Личный состав
2
Самолеты 176
Самолеты
3
Вертолеты 153
Вертолеты
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артиллерия 397
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 138
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1523
Транспорт
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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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