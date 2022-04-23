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Окупанти, що влаштували звірства в Бучі, зазнають втрат в Ізюмі – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 квітня, 07:18
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Загарбники продовжують атакувати Донбас, а також обстрілюють Миколаївську та Херсонську області
Окупанти, які вчинили вбивства в Бучі, зазнали втрат. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти, які вчинили вбивства в Бучі, зазнали втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 23 квітня російські окупанти продовжують намагатися встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між вказаними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування. До того ж загарбники зазнають величезних втрат.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково.

  • Зберігається загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів із зазначених напрямків. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України.

  • На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угрупування військ противника, що складається з окремих підрозділів 8-ї і 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ. Ворог основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного становища та утриманні займаних рубежів.

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  • З метою створення сприятливих умов для просування у напрямку міста Миколаїв противник проводить обстріли позицій Збройних сил України. Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ ворог розгорнув батарею С-300ВМ.

  • На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії.

  • Окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.

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  • За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат.

  • На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

  • На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

  • На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

  • У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.

  • На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці.

  • У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

  • Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

ЗСУ ліквідували 21 200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України звітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 22 квітня. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно становили:

    • особового складу – близько 21 200 осіб;
    • танків – 838 одиниць;
    • бойових броньованих машин – 2162 одиниці;
    • артилерійських систем – 397 одиниць;
    • РСЗВ – 138 одиниць;
    • засобів ППО – 69 одиниць;
    • літаків – 176 одиниць;
    • вертольотів – 153 одиниці;
    • автомобільної техніки – 1523 одиниці;
    • кораблів/катерів – 8 одиниць;
    • цистерн з ПММ-76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
    • спеціальної техніки – 27;
    • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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    1
    Особовий склад 21 200
    Особовий склад
    2
    Літаки 176
    Літаки
    3
    Гелікоптери 153
    Гелікоптери
    4
    Танки 838
    Танки
    5
    ББМ 2162
    ББМ
    6
    Артилерія 397
    Артилерія
    7
    Засоби ППО 69
    Засоби ППО
    8
    РСЗВ 138
    РСЗВ
    9
    Цистерни ГММ 76
    Цистерни ГММ
    10
    БПЛА 172
    БПЛА
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    Кораблі/катери 8
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    Герої не вмирають!

    Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

    Героям слава!
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