Оккупанты заканчивают подготовку к наступлению на Донбассе – Генштаб

Военные РФ блокируют Харьков, обстреливают мирных жителей и штурмуют Попасную, Рубежное и Мариуполь – в ВСУ отчитались о ситуации на фронте

Оккупанты готовятся к наступлению / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Противник сосредоточился на захвате Мариуполя, наступлении в районе Изюма, прорыве обороны Объединенных сил в Донецком направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

враг пытается не допустить продвижения наших войск. Тем временем враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях.Отдельные подразделения из 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов оперативно оборудуют территории. Основное внимание уделяют восстановлению участков железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово.

В Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков. Чтобы не допустить продвижение наших войск, захватчики ставят минно-взрывные заграждения. Во временно занятом Изюме боевики т.н. "ДНР" незаконно проверяют документы, обыскивают людей и помещения.

враг продолжает блокировать Харьков. Чтобы не допустить продвижение наших войск, захватчики ставят минно-взрывные заграждения. Во временно занятом Изюме боевики т.н. "ДНР" незаконно проверяют документы, обыскивают людей и помещения. Подразделения РФ сосредоточили усилия на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя, ведут штурм по большинству направлений. Однако их попытки безуспешны.

Враг не перестает наносить авиаудары и обстреливать гражданскую инфраструктуру, в том числе с помощью реактивных систем залпового огня. Ее зафиксировали в районах н.п. Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

В Донецкой и Луганской областей за 7 апреля ВСУ отбили семь атак врага, оккупанты понесли большие потери:

4 танка;

2 артиллерийские системы;

10 единиц бронированной техники;

11 – автомобильной техники противника.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.

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Что происходит в Беларуси

Вооруженные силы Беларуси проводят подготовку на полигонах по всей стране. Около четырех батальонных тактических групп привлечены для охраны украинско-белорусской границы. Есть вероятность нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

По имеющейся информации, на территории Беларуси идет отбор так называемых добровольцев-белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

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