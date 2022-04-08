Оккупанты заканчивают подготовку к наступлению на Донбассе – Генштаб

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Противник сосредоточился на захвате Мариуполя, наступлении в районе Изюма, прорыве обороны Объединенных сил в Донецком направлении.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ситуация по направлениям
- На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.
- Тем временем враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях.Отдельные подразделения из 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов оперативно оборудуют территории. Основное внимание уделяют восстановлению участков железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово.
- В Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков. Чтобы не допустить продвижение наших войск, захватчики ставят минно-взрывные заграждения. Во временно занятом Изюме боевики т.н. "ДНР" незаконно проверяют документы, обыскивают людей и помещения.
- Подразделения РФ сосредоточили усилия на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя, ведут штурм по большинству направлений. Однако их попытки безуспешны.
Враг не перестает наносить авиаудары и обстреливать гражданскую инфраструктуру, в том числе с помощью реактивных систем залпового огня. Ее зафиксировали в районах н.п. Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.
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В Донецкой и Луганской областей за 7 апреля ВСУ отбили семь атак врага, оккупанты понесли большие потери:
- 4 танка;
- 2 артиллерийские системы;
- 10 единиц бронированной техники;
- 11 – автомобильной техники противника.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.
Что происходит в Беларуси
Вооруженные силы Беларуси проводят подготовку на полигонах по всей стране. Около четырех батальонных тактических групп привлечены для охраны украинско-белорусской границы. Есть вероятность нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.
По имеющейся информации, на территории Беларуси идет отбор так называемых добровольцев-белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.