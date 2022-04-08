Окупанти закінчують підготовку до наступу на Донбасі – Генштаб

Військові РФ блокують Харків, обстрілюють мирних жителів та штурмують Попасну, Рубіжне та Маріуполь – у ЗСУ відзвітували про ситуацію на фронті

Окупанти готуються до наступу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України. Противник зосередився на захопленні Маріуполя, наступу в районі Ізюму, прориві оборони Об'єднаних сил у Донецькому напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Ситуація за напрямками

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

ворог намагається не допустити просування наших військ. Тим часом ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в Брянській та Курській областях. Основну увагу приділяють відновленню ділянок залізниці з Куп'янська в Харків, Ізюм та Сватове.

У Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Щоб не допустити наступу наших військ, загарбники ставлять мінно-вибухові загородження. У тимчасово зайнятому Ізюмі бойовики т.зв. "ДНР" незаконно перевіряють документи, обшукують людей та приміщення.

ворог продовжує блокувати Харків. Щоб не допустити наступу наших військ, загарбники ставлять мінно-вибухові загородження. У тимчасово зайнятому Ізюмі бойовики т.зв. "ДНР" незаконно перевіряють документи, обшукують людей та приміщення. Підрозділи РФ зосередили зусилля на захопленні Попасної, Рубіжного та Маріуполя, ведуть штурм на більшості напрямків. Проте їхні спроби безуспішні.

Ворог не перестає завдавати авіаударів та обстрілювати цивільну інфраструктуру, у тому числі за допомогою реактивних систем залпового вогню. Її зафіксували у районах н.п. Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степове, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар'їнка та Солодке.

У Донецькій та Луганській областях за 7 квітня ЗСУ відбили сім атак ворога, окупанти зазнали великих втрат:

4 танки;

2 артилерійські системи;

10 одиниць броньованої техніки;

11 – автомобільної техніки супротивника.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ударів по місцях накопичення військ противника.

Реклама

Що відбувається у Білорусі

Збройні сили Білорусі проводять підготовку на полігонах у всій країні. Близько чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для охорони українсько-білоруського кордону. Є можливість нанесення ракетних та авіаударів з території Білорусі по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

За наявною інформацією, на території Білорусі відбувається відбір так званих добровольців-білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становили:

Реклама