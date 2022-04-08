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Окупанти закінчують підготовку до наступу на Донбасі – Генштаб

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8 квітня, 07:22
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Військові РФ блокують Харків, обстрілюють мирних жителів та штурмують Попасну, Рубіжне та Маріуполь – у ЗСУ відзвітували про ситуацію на фронті
Окупанти готуються до наступу
Окупанти готуються до наступу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України. Противник зосередився на захопленні Маріуполя, наступу в районі Ізюму, прориві оборони Об'єднаних сил у Донецькому напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація за напрямками

  • На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.
  • Тим часом ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в Брянській та Курській областях. Основну увагу приділяють відновленню ділянок залізниці з Куп'янська в Харків, Ізюм та Сватове.
  • У Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Щоб не допустити наступу наших військ, загарбники ставлять мінно-вибухові загородження. У тимчасово зайнятому Ізюмі бойовики т.зв. "ДНР" незаконно перевіряють документи, обшукують людей та приміщення.
  • Підрозділи РФ зосередили зусилля на захопленні Попасної, Рубіжного та Маріуполя, ведуть штурм на більшості напрямків. Проте їхні спроби безуспішні.

Ворог не перестає завдавати авіаударів та обстрілювати цивільну інфраструктуру, у тому числі за допомогою реактивних систем залпового вогню. Її зафіксували у районах н.п. Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степове, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар'їнка та Солодке.

У Донецькій та Луганській областях за 7 квітня ЗСУ відбили сім атак ворога, окупанти зазнали великих втрат:

  • 4 танки;
  • 2 артилерійські системи;
  • 10 одиниць броньованої техніки;
  • 11 – автомобільної техніки супротивника.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ударів по місцях накопичення військ противника.

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Що відбувається у Білорусі

Збройні сили Білорусі проводять підготовку на полігонах у всій країні. Близько чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для охорони українсько-білоруського кордону. Є можливість нанесення ракетних та авіаударів з території Білорусі по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.

За наявною інформацією, на території Білорусі відбувається відбір так званих добровольців-білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становили:

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  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків – 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • вертольотів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблів/катерів – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
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