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Оккупанты хотят захватить Мариуполь и прорвать оборону на Донбасс – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 18:45
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На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий
В Генштабе ВСУ заявили, что военные РФ атакуют Мариуполь и Донецкое направление. Фото: коллаж "Сегодня"
В Генштабе ВСУ заявили, что военные РФ атакуют Мариуполь и Донецкое направление. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 7 апреля российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Враги осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • Основные усилия противник сосредоточивает на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.
  • На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.
  • На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь.
  • На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные на территорию республики Беларусь подразделения оккупантов совершают демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных сил Украины из указанного района на другие направления.
  • Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ, после ухода из Украины восстанавливающие боеспособность и осуществляющие перегруппировку на территории республики Беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.
  • На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.
  • На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.
  • В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
  • Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.
  • На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.
  • Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная.
  • Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Все безуспешно.
  • Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.
  • На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.
  • Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи нанесения ракетных ударов по территории Украины, изоляции района ведения боевых действий и ведения разведки.
  • Оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.

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В Генштабе ВСУ назвали потери России на 7 апреля

Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать российское войско. С начала войны у оккупантов минус 18 900 солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 900 человек;
  • танков ‒ 698;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 332;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1358;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 7 апреля
1
Личный состав 18900
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1358
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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