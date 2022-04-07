Оккупанты хотят захватить Мариуполь и прорвать оборону на Донбасс – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили, что военные РФ атакуют Мариуполь и Донецкое направление. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 7 апреля российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Враги осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Основные усилия противник сосредоточивает на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь.

На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные на территорию республики Беларусь подразделения оккупантов совершают демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных сил Украины из указанного района на другие направления.

Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ, после ухода из Украины восстанавливающие боеспособность и осуществляющие перегруппировку на территории республики Беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.

На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная.

Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Все безуспешно.

Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи нанесения ракетных ударов по территории Украины, изоляции района ведения боевых действий и ведения разведки.