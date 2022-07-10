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Подоляк оценил оккупационный "герб" Харькова и дал обещание Путину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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10 июля, 13:23
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Подоляк считает, что россияне ничего не знают о жителях региона и их флаг там неуместен
Подоляк прокомментировал флаг оккупантов
Подоляк прокомментировал флаг оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Украины никогда не будет флагов и гербов с российской символикой. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эскиз герба Харьковской области.

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"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил классик (ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес. – Ред.), увидев оккупационную версию "герба" Харькова", – написал Подоляк.

Также он отметил, что в Москве ничего не знают о жителях Харькова, если "думают, что здесь можно кого-нибудь сломать".

"У Украины есть только один герб – тризуб. Здесь никогда не будет ощипанной российской "курицы", – отметил Подоляк.

Накануне российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

Ситуация в Харьковской области

  • Институт изучения войны прогнозирует, что РФ планирует аннексировать Харьковскую область. Такие выводы были сделаны после заявлений оккупационных властей.
  • В районе Добрянки на Херсонщине наши военные мастерски уничтожили ДРГ врага и отбили штурм оккупантов.
  • Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя главы Харьковского областного совета, у которого обнаружили российский паспорт.
  • Служба безопасности Украины разоблачила жителя Харькова, который проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб России. 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.

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Герої не вмирають!

Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

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Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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