Путин уже не отказывается от встречи с Зеленским – Песков

Для встречи должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа, говорят в РФ

Когда пройдет встреча президентов Украины и РФ неизвестно / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским. Но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков, передает русское издание РИА Новости.

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"Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем" – сказал Песков журналистам.

Действенные санкции против окружения Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.

По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.

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Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.

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