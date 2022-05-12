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Россия украла более двух тысяч украинских детей-сирот – Денисова

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 16:05
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Детей вывозят из ОРДЛО и хотят дать им российское гражданство
Людмила Денисова рассказала, что оккупанты вывозят детей-сирот в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Людмила Денисова рассказала, что оккупанты вывозят детей-сирот в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают геноцид украинских детей. В росСМИ заявляют, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся в так званых "ЛДНР", будут получать гражданство России. Для этого якобы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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В РФ говорят, что предоставление российского гражданства детям из Донецкой и Луганской областей якобы упростит возможность усыновлять их в России.

Денисова отметила, что органы власти РФ уже неоднократно сообщали о подготовке изменений в законодательство именно с этой целью.

Кроме того, сейчас готовятся соглашения между страной-оккупантом и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы предоставить видимость "правовых процедур" для фактического похищения украинских детей и передачи их в семьи в России.

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На сегодняшний день на территорию РФ вывезли более 2 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Донецкой и Луганской областей.

Украинцев заставляют принимать гражданство "ЛНР"

Принудительно вывезенных на территорию самопровозглашенной "ЛНР" украинцев заставляют принимать гражданство этой так называемой республики. В противном случае граждан ждут репрессии. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Так, по ее словам, во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области начали процессы оформления паспортов "ЛНР" украинским гражданам, принудительно вывезенным с недавно захваченных территорий.

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"Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это позволяет получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", – отмечает омбудсмен.

Денисова добавила, что представители оккупантов проводят с гражданами так называемые профилактические беседы, во время которых сообщают, что в случае отказа обретения гражданства "ЛНР" те потеряют какие-либо средства к существованию, к ним также будут применены репрессивные меры.

Омбудсмен подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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