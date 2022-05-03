Оккупанты отбирают телефоны и "кормят" пропагандой на захваченных территориях – Денисова

Оккупационные власти ограничивают свободу слова

В "ЛНР" издан приказ о "проверке" телефонов, планшетов и других гаджетов / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Российские оккупанты отбирают телефоны у граждан Украины на захваченных территориях.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Что происходит

По ее словам, в "ЛНР" издан соответствующий приказ о "проверке" телефонов, планшетов и других гаджетов на наличие "неугодных" социальных сетей и диалогов с родственниками, проживающими за пределами "республики".

"Изъятие личных вещей объявлено сроком до 30 дней. В то же время на такой же срок могут задержать и самих собственников. Оккупационные власти ограничивают свободу слова на захваченных территориях и фактически изолируют жителей от любой информации, отличной от рашистской пропаганды", – сказала Денисова.

Она заявила, что такие действия России и подконтрольных ей самопровозглашенных республик грубо нарушают требования статьи 12 Всеобщей декларации прав человека относительно невмешательства в личную жизнь, а также статей 18 и 19 Декларации, гарантирующих свободу мнения, слова и доступа к информации.

Фото – t.me/denisovaombudsman.

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Напомним, Людмила Денисова также сообщила о том, что российские оккупанты начали экспроприацию квартир мариупольцев, выехавших с оккупированной территории – в их дома уже заселяют неизвестных людей.

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