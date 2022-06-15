СБУ разоблачила мошенников, воровавших гуманитарную помощь

Дельцы продавали продукцию военного назначения

У аферистов СБУ изъяла бронежилеты для ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины продолжает преследовать мошенников, которые наживаются на войне. Она разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Правоохранители изъяли около 3 тысяч бронежилетов, которые передадут ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

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Чтобы получить документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, злоумышленники обманывали должностных лиц ВСУ. В частности, принимали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А затем вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль.

В ходе обысков правоохранители обнаружили около трех тысяч бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии. После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ. Организатору схемы сообщено о подозрении.

Разоблачают коллаборантов и мошенников

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила IT-компанию из Киева, которая работала с оккупантами в ОРДЛО. Компания разработала для них программное обеспечение для "сбора коммунальных платежей", также они занимались его техподдержкой.

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В апреле пограничники совместно с СБУ и полицией задержали троих закарпатцев, которые планировали переправить в Румынию мужчин призывного возраста. В результате всем фигурантам дела объявили о подозрении. Теперь им грозит серьезный срок.

Также недавно Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ России в пригороде Харькова. Мужчина "сдавал" врагу позиции украинских военных по всей области. Предателем оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.