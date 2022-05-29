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Семь шагов против РФ: Украина озвучила ожидания от саммита НАТО

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 мая, 23:30
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Страны Альянса должны и дальше давить на Россию
Санкции против РФ нужно ужесточать/Фото: коллаж: "Сегодня"
Санкции против РФ нужно ужесточать/Фото: коллаж: "Сегодня"

После встречи руководителей стран НАТО, которая состоялась 29 мая, Украина ожидает ужесточения санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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По ее словам, сейчас Украина ожидает от стран Североатлантического альянса:

  • торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;
  • закрытие всех возможностей для обхода санкций;
  • направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;
  • отказ от расчетов в российских рублях;
  • отключение всех российских банков от SWIFT;
  • расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;
  • запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

"Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, направила сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами. Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики", — отметила Стефанишина.

Также она подчеркнула, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет отбить все оккупированные Россией территории.

Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отзывал и она остается в силе.

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У НАТО договорились не давать некоторое оружие Украине

Между странами НАТО существуют "неформальные" договоренности о воздержании от поставок в Украину некоторых систем вооружений. Среди них – западные танки и боевые самолеты.

Члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с Москвой из-за таких поставок организация откажется от полной поддержки своих партнеров. Поэтому Польша отказалась от поставки Украине истребителей МиГ-29 советского производства.

"Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах Альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры", — говорится в сообщении источника.

В то же время сообщается, что в Североатлантическом альянсе внимательно следят за развитием событий в Украине. Кроме того, не исключают отправки тяжелой техники при необходимости.

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