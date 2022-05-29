Сім кроків проти РФ: Україна озвучила очікування від саміту НАТО

Країни Альянсу повинні й надалі тиснути на Росію

Санкції проти РФ потрібно посилювати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після зустрічі очільників країн НАТО, яка відбулася 29 травня, Україна очікує посилення санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Реклама

Деталі

За її словами, нині Україна очікує від країн Північноатлантичного альянсу:

торговельне ембарго на імпорт російських енергоресурсів;

закриття всіх можливостей для обходу санкцій;

направлення заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;

відмову від розрахунків у російських рублях;

відключення всіх російських банків від SWIFT;

розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;

заборону трансляції всіх російських пропагандистських каналів.

"Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши за це європейськими грошима. Тисячі українців уже стали жертвами такої політики", — зазначила Стефанішина.

Також вона наголосила, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.

Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона лишається в силі.

Реклама

У НАТО домовились не давати деяку зброю Україні

Між країнами НАТО існують "неформальні" домовленості про утримання від постачання в Україну деяких систем озброєнь. Серед них — західні танки та бойові літаки.

Члени Альянсу побоюються, що в разі початку відкритої конфронтації з Москвою через такі постачання організація відмовиться від повної підтримки своїх партнерів. Через це Польща відмовилася від постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

"Як було підтверджено в середу в Брюсселі в колах Альянсу, ризик прямої військової конфронтації між країнами НАТО і Росією має бути зведений до мінімуму. Є побоювання, наприклад, що Росія може офіційно розцінити постачання західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну, а потім вжити військових заходів у відповідь", — йдеться у повідомленні джерела.

Водночас повідомляється, що в Північноатлантичному альянсі уважно стежать за розвитком подій в Україні. Крім того, не виключають відправки важкої техніки в разі необхідності.

Реклама

Читайте також