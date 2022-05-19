Суд разрешил арест Януковича, который воспользовался "услугами" армии РФ

Бывшему президенту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Янукович воспользовался вертолетами армии РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Печерский районный суд города Киева разрешил арест бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавший из страны в феврале 2014 года, захватил с собой несколько десятков человек. Сделал он это при помощи военной авиации РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом Януковичу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года, незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек. Такая "эвакуация" происходила с на окраине села Урзуф Донецкой области с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ. Прибыли беглецы в город Анапа Краснодарского края Российской Федерации.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

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Судьба Януковича