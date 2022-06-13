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В Генштабе ВСУ заявили о больших проблемах оккупантов на Донбассе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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13 июня, 19:00
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Противники пытаются захватить территории Украины, но безуспешно
Оккупанты безуспешно пытаются атаковать города Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты безуспешно пытаются атаковать города Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 13 июня российские оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Кроме того, военные РФ пытаются окружить украинских защитников в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское. Также враг пытался полностью захватить Северодонецк, но безуспешно. Противники имеют огромные проблемы на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
  • На Северском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запселье Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области. Подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах по указанному направлению.
  • На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений сил обороны, совершенствует инженерное оборудование собственных оборонных сооружений и ведет воздушную разведку.
  • На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на попытках нарушения логистических маршрутов поставки группировки наших войск, действующей на Славянском направлении.
  • На Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.
  • На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.
  • На Лиманском направлении враг активных действий не вел.
  • На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.
  • На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных действий не вел. С целью сковывания и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления производил обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
  • На Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны на направлении, инженерном оборудовании оборонных рубежей и позиций.
  • Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении.
  • На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не понесла.
  • Противник испытывает существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей.

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ВСУ уничтожает оккупантов. Фото: Генштаб

Морпехи ВСУ нашли уничтоженный российский самолет и останки оккупантов

Вооруженные силы Украины нашли обломки сбитого российского военного вертолета. Вертолет Ми-28Н был сбит противовоздушной обороной Украины несколько дней назад. Его обнаружили бойцы Морской пехоты ВСУ. Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Роман Балан.

Также среди обломков вертолета были остатки от российских летчиков. Вертолет упал в так называемой "серой зоне". Точное место пока неизвестно.

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Украинские военные унесли с собой российский самописец из сбитого вертолета.

Ранее мы рассказывали, что аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских оккупантов в Харьковской области. В результате артиллеристы ВСУ нанесли по нему мощный удар. Украинские защитники с помощью беспилотника нашли штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что у Вооруженных сил Украины есть успехи на фронте. А у российских оккупантов "горит". И это не связано с обстрелом Донецка 13 июня.

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Герої не вмирають!

Первый доброволец - Герой Украины… Георгий Тарасенко – командир добровольческого подразделения "Фрайкор". В 2014 году в возрасте 17 лет отправился на фронт защищать Украину, а через несколько лет создал добробат. Погиб в бою, защищая родную Харьковщину. Первый доброволец, удостоенный высшего звания с начала российского вторжения – Герой Украины. Посмертно.

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