В Германии сообщили позитивную новость об оружии для Украины

Артиллеристы ВСУ осваивают мощное западное оружие – немецкие гаубицы калибра 155 мм

Генеральный инспектор армии Германии Эберхард Зорн рассказал, что ВСУ осваивают гаубицы PzH 2000 / Фото: Коллаж: Сегодня

Находящиеся на учениях бойцы Вооруженных сил Украины завершили теоретическую часть и начали практические занятия по стрельбе из немецких гаубиц PzH 2000.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на заявление генерального инспектора Вооруженных сил Германии Эберхарда Зорна.

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"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Германии и Нидерландам", – отметили в Генштабе ВСУ.

Самоходная пушка-гаубица PzH 2000 – это пушка калибра 155 мм на гусеничном шасси на базе танка "Леопард-2". Передать PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.

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Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

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Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пять недель.

В конце апреля правительство Германии объявило о поставках 30 танков "Гепард", но первые 15 "Гепардов" будут доставлены не раньше конца июля.