В Гидрометцентре рассказали, где в Украине ждать гроз

Солнечно будет только на востоке

В ряде регионов Украины прогнозируются дожди и грозы / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 9 июля, в Украине продолжатся дожди с грозами, в большинстве областей будет жарко. На востоке без осадков с переменной облачностью. В Киеве также прогнозируют ливни. Температура воздуха днем в столице составит максимум 27 градусов тепла. Прогноз погоды на этот день сообщил "Укргидрометцентр".

Какой будет погода сегодня, 9 июля?

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На Закарпатье днем ожидается до 26 градусов тепла, во Львовской и Ивано-Франковской областях 21-23. Ночью от 10 до 14 градусов. Синоптики обещают дожди с грозами по всему западу.

На севере ожидается 23-26 градусов, в Сумской области до 29. Температура ночью 13-16 градусов.

В центральных областях в субботу прогнозируют дожди с грозами, днем 26-28 градусов, ночью 16-18.

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На юге дневная температура превысит 30 градусов, жарче всего будет в Херсоне — до 33 градусов. Ночью 17-19. Ожидаются дожди с грозами.

В восточных областях 9 июля будет тепло, без осадков. Температура в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 31-34 градуса. Ночная температура — 16-19 градусов

В Киеве и области будет дождь с грозой, причем и ночью, и днем. Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.

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Добавим, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные дожди могут внезапно пройти где угодно и в любое время, поэтому нужно быть к этому готовыми.

Метеочувствительность: что делать

Изменение погоды может вызвать ухудшение самочувствия у тех людей, которые являются метеозависимыми. Может даже наблюдаться обострение хронических болезней. Часто появляется повышенная утомляемость не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Перепады погоды могут вызывать головную боль, перепады артериального давления, головокружение.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года. Также напомним, кто подвержен метеозависимости.