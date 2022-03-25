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В Изюме с оккупантами начали сотрудничать бывшие милиционеры и экс-мэр

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25 марта, 13:18
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Коллаборанты дезинформируют людей, что Киев сдан России
Бывший мэр Изюма выбирался в 2009 году от "Партии Регионов" / Коллаж "Сегодня"
Бывший мэр Изюма выбирался в 2009 году от "Партии Регионов" / Коллаж "Сегодня"

В частично занятом российскими оккупантами городе Изюме Харьковской области зафиксированы факты предательства Украины. Среди коллаборантов оказались бывшие сотрудники милиции города, а также экс-мэр Александр Божков ("Партия регионов").

О предательстве сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко и начальник отдела городского совета Максим Стрельник.

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Государственная измена

"В городе сейчас совершается преступление! Государственная измена! Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами.
Они предоставляют врагам информацию о расположении войск ВСУ, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих ТРО и членах их семей. Собирают персональные данные оставшихся в городе людей под видом выдачи "гуманитарной помощи". Также они сознательно дезинформируют изюмчан, находящихся в городе без каких-либо средств связи, о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм и призывают всех находящихся в блокадном городе сотрудничать с российскими оккупантами", — сказал в своем видеобращении Валерий Марченко.

Градоначальник обратился к представителям правоохранительных органов с официальным заявлением о совершении организованной группой лиц в Изюме преступления, предусмотренного ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена").

"В это тяжелое время для нашей страны и нашей общины, когда изюмчане мужественно противостоят российским оккупантам в полной изоляции и блокаде, мы не можем допустить, чтобы стая местных коллаборантов помешала нашему сопротивлению врагу. Поэтому все они Фомичевский Анатолий, Козлов Юрий, Соколов Владислав, Божков Александр будут как можно скорее наказаны", — отметил Марченко.

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Коллаборанты

  • Первым изменником Родины в этой войне стал городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"). 27 февраля он объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами. Через день он передумал, но получил подозрение о госизмене и был задержан.
  • 6 марта народному депутату Илье Киве (ОПЗЖ) сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
  • Напомним, что в Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте № 7116.

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Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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