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Враг получил отпор на Бахмутском направлении, а под Харьковом отказался воевать – Генштаб

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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10 июня, 07:26
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Оккупанты деморализованы из-за огромных потерь и отказываются воевать
Ситуация в Украине 10 июня
Ситуация в Украине 10 июня / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины, однако не все идет по их плану. Так, к примеру, на Бахмутском направлении враг пытался вести огневое поражение, но получили качественный ответ от наших военных и отступили. Под Харьковом российские военные отказались воевать. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация в Украине

На Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси.

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На Северском направлении со стороны противника ведение активных действий не отмечается, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не выявлено. Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.

На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.

В Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия противника сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор совершал артиллерийские обстрелы украинских позиций.

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На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении враг активных действий не предпринимал. Обстреливали из артиллерии районы населённых пунктов Григоровка и Серебрянка.

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На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Кафиры с потерями отошли.

Враг пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово. Получил отпор и отошел.

Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших подразделений с целью сковывания действий.

На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополья.

Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

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Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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