За время войны Россия выпустила по Украине 788 ракет — детали от Генштаба

Начиная с 24 февраля, по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории Российской Федерации и республики Беларусь. Целились в основном в объекты транспортной инфраструктуры на юге и востоке Украины, но неоднократно обстреливали и другие объекты. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.
"По состоянию на шесть часов сегодня с начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами России было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории России и республики Беларусь выпущена 788 крылатых и баллистических ракет", — сказал он.
Было выпущено:
- оперативно-тактических ракет "Искандер" – 213 единиц,
- оперативно-тактических ракет "Точка-У" – 61 единица,
- крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц.
Также было совершено 4 917 авиационных вылетов.
Непосредственно в течение мая российские военные совершили 49 ракетных ударов с территории РФ, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – 4 единицы, "Точка-У" – 8 единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – 2 единицы, осуществлено 459 авиационных налетов.
Основными целями россиян были объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов Украины, но неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.
Ситуация в Украине
- Противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях.
- В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
- Враг продолжает нести потери. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
- Россия планирует захватить Киев и создать новое "государственное" образование, включив его в свой состав. Оккупанты собираются инсценировать перевыборы и поставить во власть пророссийские политсилы, сообщил заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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