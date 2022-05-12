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За время войны Россия выпустила по Украине 788 ракет — детали от Генштаба

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 мая, 00:49
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Ракеты пускали в том числе и с территории Беларуси
В генштабе посчитали количество выпущенных по Украине ракет
В генштабе посчитали количество выпущенных по Украине ракет / Фото: Коллаж: Сегодня

Начиная с 24 февраля, по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории Российской Федерации и республики Беларусь. Целились в основном в объекты транспортной инфраструктуры на юге и востоке Украины, но неоднократно обстреливали и другие объекты. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"По состоянию на шесть часов сегодня с начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами России было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории России и республики Беларусь выпущена 788 крылатых и баллистических ракет", — сказал он.

Было выпущено:

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  • оперативно-тактических ракет "Искандер" – 213 единиц,
  • оперативно-тактических ракет "Точка-У" – 61 единица,
  • крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц.

Также было совершено 4 917 авиационных вылетов.

Непосредственно в течение мая российские военные совершили 49 ракетных ударов с территории РФ, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – 4 единицы, "Точка-У" – 8 единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – 2 единицы, осуществлено 459 авиационных налетов.

Основными целями россиян были объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов Украины, но неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.

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Ситуация в Украине

  • Противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях.
  • В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
  • Враг продолжает нести потери. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
  • Россия планирует захватить Киев и создать новое "государственное" образование, включив его в свой состав. Оккупанты собираются инсценировать перевыборы и поставить во власть пророссийские политсилы, сообщил заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Вертолеты 160
Вертолеты
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Танки 1187
Танки
5
ББМ 2856
ББМ
6
Артиллерия 528
Артиллерия
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Средства ПВО 87
Средства ПВО
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РСЗО 185
РСЗО
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Герої не вмирають!

Захватил вражеский танк… Алексей Сенюк – главный сержант роты 1-й отдельной танковой бригады. С первых дней войны был среди защитников города-героя Чернигова. Смело принимал бой за боем. В одном из столкновений ему удалось уничтожить два вражеских БМП и захватить танк Т-72. Погиб в результате коварного авиаудара. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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