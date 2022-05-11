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Оккупанты безуспешно атакуют Рубежное и Лиман, ВСУ отбили у них поселок – Генштаб

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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11 мая, 19:48
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Украинцы держат свои позиции, россияне - теряют свою технику / Коллаж "Сегодня"
Украинцы держат свои позиции, россияне - теряют свою технику / Коллаж "Сегодня"

На 77-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Однако ВСУ дает достойный отпор.

Донбасс

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях. Ведется постоянный обстрел позиций наших войск, агрессор увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

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Противник пытается получить полный контроль над городом Рубежное и наступает в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.

На Бахмутском направлении враг также готовится к наступлению. Российские захватчики продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Светлодарск и Троицкое. Противник попытался штурмовать наши позиции в районе Орехового и Тошковки. Здесь он успеха не имел.

Харьковщина

11 мая на Харьковском направлении противник не наступал. Подразделения оккупантов перешли к обороне, чтобы остановить продвижение наших сил. В ходе успешных действий подразделений ВСУ освобожден населенный пункт Питомник.

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В Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на подготовке к очередной попытке наступления. Оккупанты пополняли запасы материально-технических средств.

На временно оккупированной территории Харьковской области российская армия глушила сети сотовой связи, намереваясь таким образом предотвратить передачу информации о перемещении своих сил нашим подразделениям. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Оккупанты запретили выезд на территорию, подконтрольную Украине.

Мариуполь

В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

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На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, однако обстреливал наши подразделения из подствольной артиллерии и минометов. Укрепляет захваченные позиций.

Моря

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки. Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

Потери врага

  • Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
  • Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 мая, количество погибших вражеских солдат составляло 26 350 человек. Россия уже лишилась 200 своих военных самолетов и 160 вертолетов.
  • 11 мая наши десантники из Житомирской области сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, который летал в небе над Харьковской областью.

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Самолеты
3
Вертолеты 160
Вертолеты
4
Танки 1187
Танки
5
ББМ 2856
ББМ
6
Артиллерия 528
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
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