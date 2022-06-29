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Захватчики ведут наступление на два важных города – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 июня, 07:29
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При этом оккупанты и дальше несут значительные потери в боях с украинскими защитниками
РФ хочет захватить еще два города. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ хочет захватить еще два города. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 29 июня российские оккупанты обстреляли позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Также враг планирует наступать на Барвенково и Славянск. Он совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка. При этом захватчики и дальше несут значительные потери в боях с украинскими защитниками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военного собрания с военнообязанными. По планам собрания будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого согласования, а также организация охраны и обороны объектов.
  • Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории республики Беларусь по объектам территории Украины.
  • На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
  • С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости от государственной границы Украины реактивных систем залпового огня "Град".
  • На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.
  • На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.
  • Совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.
  • В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.
  • На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.
  • На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка.
  • На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.
  • На Новопавловском направлении оккупанты переместили в две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.
  • На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их опрокидывания на другие направления.
  • На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на содержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.
  • На Криворожском направлении враг с целью усиления своих подразделений переместил в определенный район в одну батальонную тактическую группу.
  • На Николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.
  • В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота РФ продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
  • Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше несут значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

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Оккупанты несут потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отражают штурмы российских войск на Лисичанском, Бахмутском и Славянском направлениях. Также оккупанты пытались продвигаться в Харьковской области, но были вынуждены отойти.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

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27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. О прилетах в городе глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в 16:00. Было известно, что пострадал гражданский объект. Также взрывы слышали в Полтаве, однако прилеты в областном центре не зафиксированы.

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Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
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