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Загарбники ведуть наступ на два важливі міста – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 червня, 07:29
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Водночас окупанти й надалі зазнають значних втрат у боях з українськими захисниками
РФ хоче захопити ще два міста. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ хоче захопити ще два міста. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 29 червня російські окупанти обстріляли позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Також ворог планує наступати на Барвінкове та Слов'янськ. Він здійснював обстріл позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. Водночас загарбники й надалі зазнають значних втрат у боях з українськими захисниками.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил республіки Білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об’єктів.

  • Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території республіки Білорусь по об’єктах на території України.

  • На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

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  • З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град".

  • На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення положення наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

  • На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

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  • Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

  • У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.

  • На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

  • На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.

  • На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

  • На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

  • На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

  • На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

  • На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.

  • На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

  • В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту РФ продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

  • Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із Силами оборони України.

Окупанти зазнають втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше Генштаб повідомив, що Збройні сили України на Донбасі відбивають штурми російських військ на Лисичанському, Бахмутському та Слов'янському напрямках. Також окупанти намагалися просуватися на Харківщині, але були змушені відійти.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 червня в ефірі національного телемарафону заявив, що окупанти стягують сили до Слов'янська, щоб спробувати повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

27 червня війська РФ атакували Полтавську область – ракети влучили у торговельний центр у Кременчуці. Про прильоти у місті голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив о 16:00. Було відомо, що постраждав цивільний об'єкт. Також вибухи чули у Полтаві, проте прильотів в обласному центрі не зафіксовано.

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